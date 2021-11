Portugal-Sérvia: Adeptos podem validar certificado Covid-19 já amanhã

Portugal tem uma autêntica final no domingo, jogando a qualificação para o Mundial frente à Sérvia. O Estádio da Luz vai ter lotação esgotada e os adeptos com bilhete poderão fazer a verificação dos certificados covid-19 já a partir das 13 horas deste sábado. É feita a validação e entregue uma pulseira, facilitando, assim, o acesso ao estádio.Sábado entre as 10 e as 19 horas e domingo das 10 até às 14h, estarão pontos fixos para este efeito nas bilheteiras da Praça Centenarium.No dia do jogo, a partir das 14 horas, os adeptos poderão encontrar equipas de apoio que estarão identificadas com bandeiras que dizem 'pulseiras aqui' ao redor do Estádio da Luz.Isto tem como principal objetivo acelerar o processo de entrada no recinto desportivo. "Chegue cedo, evite filas!" é o conselho da Federação Portuguesa de Futebol.