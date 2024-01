Portugal vai disputar mais três jogos de preparação antes de partir rumo ao Euro'2024

Portugal vai realizar mais três jogos de preparação para o Campeonato da Europa de 2024, para além dos dois que já estavam previstos, anunciou esta terça-feira o selecionador nacional Roberto Martínez. As três partidas vão acontecer todas em território nacional, antes da partida da comitiva portuguesa para o Europeu que este ano se realiza na Alemanha.Até ao momento, é conhecido apenas um dos cinco adversários que Portugal poderá ter pela frente neste caminho de preparação para o Campeonato da Europa. O primeiro dos dois jogos que a equipa das quinas irá disputar em março será contra a Suécia, no Estádio D. Afonso Henriques, com data ainda por definir.Entretanto, também se ficou a saber esta terça-feira que a Seleção feminina de futebol irá disputar dois particulares já no próximo mês, em fevereiro. Os adversários das Navegadoras serão a República Checa e a Coreia do Sul, com as duas partidas a serem disputadas em Lisboa, em local a definir.