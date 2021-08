Pote dispensado da Seleção Nacional: Trincão chamado por Fernando Santos

Pote foi dispensado da Seleção Nacional devido a uma inflamação no pé esquerdo e vai ser substituído por Trincão, do Wolverhampton. A lesão do avançado leonino não é grave, mas ia impedi-lo de ser utilizado diante da República da Irlanda e no particular com o Qatar.





Desta forma, Fernando Santos optou por chamar o jogador dos Wolves para não perder uma solução ofensiva. Ao que tudo indica, a mazela sofrida pelo vencedor da última edição da Bota de Ouronão é grave, e é quase certo que estará disponível para o clássico com o FC Porto.Guarda-redes - Anthony Lopes (Olympique Lyon), Diogo Costa (FC Porto) e Rui Patrício (AS Roma);Defesas - João Cancelo (Manchester City), Nélson Semedo (Wolverhampton Wanderers FC), Domingos Duarte (Granada CF), Pepe (FC Porto), Rúben Dias (Manchester City), Nuno Mendes (Sporting CP), Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund);Médios - Danilo Pereira (PSG), João Palhinha (Sporting CP), Rúben Neves (Wolverhampton Wanderers FC), Bruno Fernandes (Manchester United FC), João Mário (SL Benfica), João Moutinho (Wolverhampton Wanderers FC) e Otávio (FC Porto);Avançados - Bernardo Silva (Manchester City FC), André Silva (RB Leipzig), Cristiano Ronaldo (Juventus FC), Diogo Jota (Liverpool FC), Gonçalo Guedes (Valencia CF), Trincão (Wolverhampton Wanderers FC) e Rafa Silva (SL Benfica).