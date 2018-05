A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) anunciou que o primeiro jogo de Portugal na Liga das Nações será no Estádio de Alvalade.O jogo diante da Itália irá acontecer a 10 de setembro, às 19H45.Além do conjunto italiano, Portugal ainda terá de enfrentar a Polónia no Grupo 3 da Liga A.