Primeiro treino esta tarde

A Seleção Nacional inicia esta tarde, na Cidade do Futebol, em Oeiras, a preparação para a fase final da Liga das Nações, que se realiza no Porto e em Guimarães entre os dias 5 e 9 de junho. O primeiro treino está marcado para as 17 horas, sendo que, 30 minutos antes, um jogador irá falar à comunicação social. Recorde-se que, nesta primeira semana, os jogadores não ficarão juntos em estágio, por decisão de Fernando Santos e restante equipa técnica. O treino de hoje ainda não contará com os três futebolistas que disputaram a final da Taça de Portugal: Pepe, Danilo e Bruno Fernandes.