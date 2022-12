Após a eliminação de Portugal do Mundial'2022, é altura de virar a página e começar a apontar o foco para o próximo Campeonato da Europa. Em março de 2023, arrancam os jogos de qualificação para o Euro'2024 e já estão definidos os estádios.Portugal está inserido no Grupo J e o pontapé de saída na fase de qualificação será diante do Liechtenstein, no dia 23 de março, no Estádio José Alvalade, casa do Sporting. Os seguintes jogos, frente a Bósnia, Luxemburgo e Eslováquia, serão disputados nos Estádios da Luz, Algarve e Dragão. A equipa das quinas termina o apuramento para o Euro'2024 com a receção à Islândia, novamente no Estádio José Alvalade.Entretanto, a Federação Portuguesa de Futebol colocou também à venda os bilhetes para os respetivos jogos.