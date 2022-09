Quaresma elogia Seleção: «Talento para ganhar à Espanha»

À margem do evento ‘Joga pelas Crianças’, no Estádio do Restelo, Quaresma falou sobre o momento da Seleção e realçou que Portugal tem "talento e capacidade para ganhar a Espanha" e, assim, carimbar o acesso à final four da Liga das Nações. Sobre a declaração de Fernando Santos, de que a equipa das quinas é candidata a vencer o Mundial, o extremo atirou: "Há que acreditar, pois com o plantel que temos e com um treinador habituado a estes momentos, tudo é possível!"Já Carriço considerou que "ganhar à Rep. Checa foi importante, bem como a derrota de Espanha". "Temos capacidade para ganhar o próximo jogo e acabar em primeiro." Sobre a declaração de Fernando Santos, afirmou: "A mensagem do míster é de que Portugal entra sempre para ganhar e acredito que a sua mensagem irá passar."