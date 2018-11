Quarteto já trabalhou às ordens de Fernando Santos

Fernando Santos já teve todo o grupo à disposição na Cidade do Futebol. Pepe, William Carvalho, Bernardo Silva e André Silva treinaram-se sem limitações depois de, na segunda-feira, terem ficado no ginásio a fazer trabalho específico de recuperação.O grupo trabalhou de forma descontraída no relvado principal da casa das seleções portuguesas - que, por esta altura, já tem as obras da unidade hoteleira a decorrer - e até houve tempo para um exercício com quatro balizas pequenas. Até terminar o período a que a comunicação social teve acesso, havia empate (1-1), com golos de Gonçalo Guedes e André Silva.Desta forma, o selecionador nacional conta com os 24 atletas em perfeitas condições para o encontro com a Itália, no sábado, referente à Liga das Nações. Recorde-se que André Gomes foi dispensado logo antes da concentração por ter sido considerado inapto, devido a uma entrada dura que sofreu ao serviço do Everton diante do Chelsea.