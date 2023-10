Rafael Leão: «Braçadeira de capitão da Seleção? Seria um motivo de muito orgulho para mim»

Rafael Leão falou esta terça-feira aos jornalistas diretamente da Cidade do Futebol. Em declarações na conferência de imprensa, o avançado do Milan assumiu sonhar um dia envergar a braçadeira de capitão da Seleção Nacional, sublinhou a importância de Portugal pensar apenas jogo a jogo rumo ao apuramento para o Europeu de 2024 e disse não ficar "triste" caso não seja opção inicial para Roberto Martínez.



Já foi capitão pelo Milan. Gostaria de ser capitão pela Seleção?

"Sim, claro que seria um momento muito importante para mim, para a minha carreira e para a minha família. Representar a Seleção é um orgulho, ainda mais com uma braçadeira de capitão. Não sei, quem sabe. Mas seria um motivo de muito orgulho para mim."

O que Portugal pode fazer no próximo Europeu?

"Sabemos que é um jogo contra uma Seleção boa, que nos criou algumas dificuldades no último jogo, falta um jogo ainda. Temos de pensar jogo a jogo. Vamos jogar em casa, no Dragão, com os portugueses. Não podemos pensar já à frente. Se ganharmos o jogo de sexta-feira aí sim, podemos pensar nisso. Para já, estamos concentrados no jogo de sexta-feira."

Pelo que tem feito no Milan, sente que tem de ser titular?

"Como eu digo sempre, fico muito contente de estar aqui, tenho a confiança do meu treinador. Cabe ao míster decidir. Dou sempre o meu máximo. Se eu não tiver, não é algo que me vá deixar triste porque temos um grande leque de jogadores com qualidade. Estou aqui e sou mais um para ajudar."

Regresso ao Dragão

"Claramente, é um estádio especial. Estreei-me no campeonato pelo Sporting, pela Seleção também no playoff. Será uma ajuda incrível e um fator muito importante no jogo desta sexta-feira."

A mensagem que Martínez passa aos jogadores caso Portugal garanta o apuramento já na sexta-feira

"A mensagem que o míster passa é que nós somos Portugal, entramos sempre para ganhar independentemente do adversário. Se conseguirmos a qualificação, vamos encarar o próximo jogo com a mesma dedicação. Entramos sempre para ganhar. Quanto mais pontos fizermos, melhor."

Qual foi o segredo para este apuramento estar a ser tão simples?

"Não acho que tenha sido fácil ou simples. Estamos a conseguir entender bem aquilo que o nosso treinador quer que a gente meta em prática. Os jogadores estão a dar uma boa resposta em cada jogo e acho que isso tem sido um fator importante."