Rafael Leão: «Com Martínez os jogadores sentem mais liberdade para expressar o seu jogo»

Rafael Leão considera que existe agora mais liberdade em campo para os jogadores da Seleção Nacional, numa ótica de comparação entre Fernando Santos e Roberto Martínez. Na conferência de imprensa na Cidade do Futebol, no primeiro dia de trabalhos da equipa das quinas tendo em vista a receção à Bósnia, no sábado (apuramento para o Euro'2024), o avançado do Milan falou também do estatuto de suplente que costuma ter na Seleção, da renovação pelos rossoneri e da opção de João Mário em deixar a carreira internacional."Foi uma época muito cansativa, com muitos jogos, mas quando chega este momento o cansaço vai embora e queremos é representar o nosso país à frente do nosso público. O cansaço vai embora, queremos é o apuramento para o Europeu.""Não há um porquê. Quando venho aqui não penso nisso, só em dar o máximo. Se lá chegar será com o processo, não penso em ser titular ou jogador de banco, tento sim aproveitar ao máximo e em melhorar. Se esse estatuto chegar ficarei contente mas o mais importante é representar a Seleção.""Quando o míster veio para aqui esteve comigo pessoalmente e desde o primeiro contacto confortou-me muito, tenho plena confiança nele e ele em mim. Após os exercícios no treino, o mister tenta ajudar-me e temos uma relação muito boa. Quando se tem uma relação assim com o treinador é mais fácil em campo. Tenho a consciência tranquila porque sei que o mister confiança em mim.""Temos de respeitar a decisão do João Mário. Ajudou-me muito e sempre foi exemplar aqui. É respeitar a decisão dele. Todos sabemos que ele continuará a apoiar-nos."Sim, é um jogador completo e ainda faz a diferença apesar da idade. É um jogador ao qual temos de ter atenção. Mas na posição de centrais temos jogadores com qualidade que podem dar conta do recado. Ele não precisa de muitas ocasiões para fazer a difetneça. A Bósnia vai entrar como se fosse uma final e temos de preparar o jogo da melhor forma.""Grupo sempre esteve unido mesmo com Fernando Santos. Tenho de lhe agradecer por me ter dado a oportunidade de estar aqui hoje. Agora, no geral, os jogadores sentem mais liberdade para expressar o seu jogo.""Decisão já estava tomada antes de assinar o contrato, disse aos dirigentes que era aquilo que eu queria. Quando cheguei ao Milan, o clube apoiou-me de forma incrível, não pensei em mais nenhum clube nem em sair, quero fazer história no Milan.""Esse assunto não me compete. Há quem trate disso, só falo da Seleção.""Sim, quando desci ao balneário estava a falar com o Rúben sobre o jogo e depois chegou o Bernardo. Foi pena eu não ter chegado à final mas fiquei contente por eles. Ambos ajudam-me muito."