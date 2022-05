Rafael Leão sofre pequeno toque e faz trabalho de ginásio

A Seleção Nacional realizou na manhã desta terça-feira mais um treino tendo em vista o duelo de quinta-feira, dia 2 de junho, com a Espanha, válido pela Liga das Nações. Fernando Santos não pode contar com Rafael Leão, Diogo Jota e Vitinha no relvado.Leão, avançado do Milan, sofreu um toque no treino de ontem e está a realizar trabalho de ginásio. Por sua vez, Diogo Jota junta-se esta tarde à concentração de Portugal, depois de ter disputado a final da Liga dos Campeões pelo Liverpool no sábado, ganha pelo Real Madrid (1-0) Destaque ainda para a ausência de Vitinha, infetado com Covid-19.A Seleção Nacional volta a treinar amanhã, quarta-feira, naquela que será a última sessão de trabalho antes da partida para Espanha, onde vai disputar no Estádio Benito Villamarín - casa do Betis - a 1.ª jornada da Liga das Nações (19h45).