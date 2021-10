Rafael Leão: «Uma emoção e um grande orgulho estar aqui»

Rafael Leão entrou ao intervalo do Portugal-Qatar e estreou-se com a camisola da seleção principal portuguesa.





"Uma emoção e grande orgulho estar aqui a representar a nossa seleção. E estou contente com a vitória de hoje", começou por referir o avançado, à RTP, ele que ficou perto do golo em dois lances."São momentos de inspiração, que também vêm da confiança transmitida pelos jogadores mais velhos, que me passaram antes de entrar. Faltou sorte, mas certamente que, mais cedo ou mais tarde, o golo irá chegar. Estou mais contente com a vitória da nossa equipa", realçou."Apesar de ser particular, entramos em todos os jogos para ganhar, seja amigável ou em jogos a contar. Claramente é um jogo para nos dar maior confiança. Mas nós somos Portugal e queremos ser sempre superiores ao adversário e conquistar a vitória."Isso será consequência do meu trabalho. Tento sempre responder dentro do campo ajudando a minha equipa e, se conseguir fazer o melhor, posso ser mais vezes chamado. Mas depende sempre do selecionador", concluiu.