Raphaël Guerreiro ausente do treino por lesão

Raphaël Guerreiro esteve ausente do treino da Seleçao Nacional esta quinta-feira devido a lesão. O lateral esquerdo sofre de uma mialgia de esforço, falhando por isso a última sessão de trabalho em Portugal.A seleção orientada por Fernando Santos viaja hoje, às 14h30, para Milão, onde sábado defronta a seleção italiana, em jogo da Liga das Nações.O lateral esquerdo dos alemães do Borussia Dortmund nem sequer subiu ao relvado principal da Cidade do Futebol, em Oeiras, ao contrário dos restantes 23 convocados, que treinaram sem limitações às ordens do selecionador Fernando Santos e do treinador adjunto Ilídio Vale.Nos primeiros 15 minutos do treino, que foram abertos aos jornalistas, os atletas realizaram os habituais exercícios de aquecimento, com e sem bola, com os três guarda-redes a efetuarem trabalho específico junto a uma das balizas.Para sexta-feira fica reservada a conferência de imprensa do selecionador nacional, Fernando Santos, sobre o encontro entre Itália e Portugal, marcado para sábado, no Estádio Giuseppe Meazza, com início às 19:45 (hora de Lisboa).Portugal lidera o Grupo 3 da Liga das Nações A, com seis pontos, mais dois do que a seleção transalpina e mais cinco do que a lanterna-vermelha Polónia, já eliminada.A equipa nacional precisa apenas de conquistar um empate em Milão para se qualificar para a final four.[notícia atualizada às 11h20]