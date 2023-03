Regufe está de saída da Seleção

Ricardo Regufe vai deixar de acompanhar a Seleção Nacional. Após 20 anos de trabalho, a ligação entre as partes vai chegar ao fim e, sabe, a decisão partiu do agora agente de jogadores.A Federação Portuguesa de Futebol respeitou a decisão e valorizou todo o profissionalismo empenhado nas funções de ligação aos jogadores ao longo das duas últimas décadas. Esta decisão coincide com a nova etapa profissional de Ricardo Regufe, que agora é empresário de jogadores de futebol.Recorde-se que em janeiro, Ricardo Regufe foi intermediário na transferência de Cristiano Ronaldo para o Al Nassr e é um grande amigo do capitão da Seleção Nacional.