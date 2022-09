Relvado gerido com pinças e em tratamento

O estado do relvado do Estádio Municipal de Braga levantou algumas preocupações na véspera do jogo, de tal forma que nenhuma das duas seleções realizou o derradeiro treino no terreno de jogo. Portugal, por exemplo, ultimou a preparação no campo de treinos onde habitualmente treina o Sp. Braga.Nas últimas horas, o tapete verde do recinto de jogo foi gerido com pinças e terá até sido alvo de pequenas intervenções, com vista à retificação de algumas zonas que estariam a acusar um maior desgaste. "Há muitos homens a trabalhar para pôr o relvado em condições", adiantou Fernando Santos, em conferência de imprensa, frisando que ambas as seleções irão necessitar de um bom campo para colocar em prática todo o seu melhor futebol.Um desejo reiterado por Luis Enrique, selecionador espanhol, que se revelou otimista neste capítulo. "Avisaram-nos que não podíamos utilizar certas partes do relvado. Como vimos que Portugal não treinou mesmo no estádio, sentimos que não fazia sentido sermos nós a fazê-lo. Estamos a treinar num campo a 500 metros do relvado, mas acho que não está tão mal como fizeram passar", apontou o líder da equipa espanhola.