Renato Sanches: «Estou a viver bons momentos e isso tem sido bom para mim»

O médio Renato Sanches, campeão europeu em 2016, afirmou esta terça-feira que espera consolidar o seu lugar na seleção portuguesa de futebol e admitiu que está a passar por um bom momento na carreira.

"Tenho qualidades e características diferentes de outros médios. Tenho estado a evoluir bem, depois de uma fase menos boa. Estou a viver bons momentos e isso tem sido bom para mim. Sempre mostrei que gosto de vir à seleção e que um dos meus objetivos é representar a seleção nacional", afirmou Renato Sanches.

O jogador do Lille falava aos jornalistas na conferência de imprensa de antevisão do particular com a Espanha, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, palco do jogo de quarta-feira.

Depois do confronto ibérico, os campeões europeus defrontam a França, no domingo, no Stade de France, e recebem a Suécia, no dia 14, novamente na 'casa' do Sporting, em jogos a contar para a Liga das Nações. "Vai ser especial jogar com a França, até porque agora jogo lá, mas primeiro temos a Espanha. Apesar de ser um amigável, é importante e queremos representar Portugal da melhor maneira, ganhando o jogo", disse Renato Sanches, que tem 18 internacionalizações e um golo pela formação lusa.

O médio, de 23 anos, formado nas escolas do Benfica, abordou ainda a situação da pandemia da covid-19 e o impacto que está a ter no mundo do futebol. "Todos estão a passar por esta situação, não são apenas os jogadores. Temos de nos adaptar. Ninguém esperava que isto acontecesse. A solução é trabalhar e dar sempre o nosso melhor em cada treino e em cada jogo para conseguirmos estar bem fisicamente", referiu.

O Portugal-Espanha está agendado para as 19h45 e terá arbitragem do italiano Paolo Valeri.