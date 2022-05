Ricardo Horta: «Está a ser uma época de sonho»

Ricardo Horta foi o jogador escolhido para abordar o jogo com a Espanha relativo à Liga das Nações, e o atacante revelou-se "orgulhoso" por voltar a Seleção Nacional oito anos depois da primeira chamada. "Foi um longo período de espera mas sempre acreditei que este momento ia chegar. É um orgulho estar neste grupo cheio de jogadores de qualidade. Fui muito bem recebido por todos, já os conhecia e temos uma proximidade grande. É um grupo fantástico, já me tinham dito isso, e posso confirmar. Tenho a certeza que vai correr tudo bem", afirmou o futebolista que ainda revelou como foi recebido pelo selecionador e companheiros de equipa: "O mister disse-me para aproveitar. Temos um grupo de jogadores com muita qualidade e quero mostrar o meu valor ao selecionador e aos meus companheiros".O jogador do Sp. Braga está ciente que o seu rendimento nos últimos meses foi decisivo para a sua chamada, e não tem dúvidas em assegurar que atravessa o melhor momento da sua carreira. "Está a ser uma época de sonho pois atingi os melhores números da minha carreira e quero desfrutar ao máximo", acrescentou o internacional português que também foi questionado sobre o Benfica: "Acho que não é o momento para falar disso. Estou muito focado na Seleção Nacional, e só penso em mostrar-me ao selecionador e aos meus colegas".Para terminar, o atleta ainda assegurou que a Seleção Portugal vai fazer tudo para conquistar a Liga das Nações. "As competições são todas para vencer e nós queremos vencer. Estamos num grupo equilibrado com jogos competitivos num espaço de tempo curto", acrescentou Ricardo Horta que não escondeu o desejo de representar Portugal também no Mundial: "Faltam alguns meses e é uma ambição. Eu gostava de estar entre os escolhidos, mas falta muito tempo e muito pode acontecer".