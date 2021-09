‘Ró-Ró’ levou recordações

Antes do jogo, Pedro Correia, português naturalizado qatari, contou a Record que queria trocar de camisola com Danilo e Nélson Semedo, jogadores que já conhece do percurso no futebol. Missão cumprida. ‘Ró-Ró’, a alcunha em campo, ficou mesmo com as duas recordações de um jogo especial na carreira. O defesa, de 31 anos, saiu do banco assim que o jogo terminou para cumprimentar Fernando Santos, Ilídio Vale e outros membros da equipa técnica. Depois, conversou com João Mário, saudou todos os jogadores de Portugal e terminou com um forte abraço a Danilo.