Roberto Martínez: «A forma de jogar de João Neves no dérbi foi de alguém muito mais velho do que é»

Roberto Martínez deixou esta segunda-feira elogios a João Neves depois de estar estado domingo em Alvalade a ver o Sporting-Benfica (2-2) . O selecionador nacional falou, em declarações na 2.ª Conferência Bola Branca, organizada pela Rádio Renascença, também de como têm sido inspiradores estes tempos em Portugal."Num balneário de alto rendimento, todos os jogadores precisam de sentir que são importantes. Na Bélgica conseguimos que os jogadores tivessem um sonho. Quando há um sonho e um objetivo comum podemos fazer coisas incríveis. Quando um jogador vai à Seleção há dois objetivos: um foco comum ou um êxito pessoal. Na Bélgica foi muito importante termos a mesma ideia no balneário e agora é fundamental fazer o mesmo em Portugal. Portugal já tem um balneário ganhador. O jogador português é competitivo e sabe ganhar. Sabe tomar boas decisões no relvado e tem o conhecimento tático. O segredo de Portugal é a formação dos nossos jogadores.""É essencial termos uma base forte. Precisamos da experiência, de jogadores jovens que tenham sonhos, mas precisamos de ter também as nossas seleções jovens a lutar e competir nas grandes competições. Isso é muito importante, que os jogadores de formação experimentem o que é ganhar um torneio de formação.""Não é possível comparar. Cada balneário tem um talento semelhante. Comparar talento futebolístico é muito fácil, mas é impossível comparar a cultura futebolística de um balneário. Em Portugal é uma cultura muito própria e eu gosto da cultura deste balneário.""O compromisso foi o que mais me surpreendeu. Trabalhei muito para fazer a primeira lista, tive 35 jogadores e não foi fácil. Não acho que posso tomar uma decisão no escritório, tem de ser no balneário e no campo. Em março houve muito compromisso e um ambiente familiar. Não esperava tanto compromisso. Os nossos jogadores jogam a uma intensidade grande nos clubes e quando chegam à Seleção, vê-se a pessoa. Os nossos jogadores adoram jogar na Seleção.""Podemos pensar que temos capacidade para vencer o Euro'2024, mas primeiro temos de nos qualificar. Precisamos de melhorar e ser muito constantes no nosso trabalho, mas porque não sonhar? Para mim, a história é muito importante e ganhar um Euro é um ponto de partida muito importante. Ganhar e conquistar um torneio são forma de falar muito gerais. Preciso de ver o crescimento dos jogadores e tornar uma equipa competitiva. Passo a passo podemos sonhar juntos, mas importante é ter objetivos claros e específicos e que depois nos possam levar a ganhar um torneio internacional. Os jogadores sentem que é possível e uma grande responsabilidade. Quando se fala com um jogador há sempre um ponto de responsabilidade sobre o que se pode fazer para ajudar a equipa. Têm um grau enorme de responsabilidade. Ganhar ou não um Euro tem margens muito pequenas. É importante trabalhar essas margens no relvado. É melhorar e trabalhar muito.""Talento é para os jogadores. É perigoso falar de talento num desporto de equipa. O talento tem atitude e não se fala disso. É preciso uma atitutde positiva para ajudar a equipa. São diferentes.""Foi um jogo muito representativo de um jogo em Portugal. Foi um jogo fantástico para o adepto neutral. Uma equipa como o Sporting que joga taticamente ao mais alto nível e uma equipa como o Benfica que nunca pára. Desfrutei muito do jogo. Foi um jogo de alto rendimento. É importante seguir um jogador nesses jogos. Para um jovem é importante jogar estes jogos para cumprir o objetivo da equipa e controlar as emoções em momentos críticos. Acho que o aspeto emocional e de cumprir objetivos são importantes. Um jogador pode experimentar a tática, mas a forma de jogar do João Neves foi de um jogador muito mais velho do que a idade que tem. Precisamos de jogos como o de ontem no futebol português. Acho o João Neves tem um papel muito importante nos sub-19 e pouco a pouco vai crescer. Há um plano individual e ontem foi essencial para a equipa. Há outros jogadores que podem demorar três ou quatro anos para chegar a este patamar.""Está sempre na lista. Jogador da formação que jogue na primeira equipa é um alarme importante para nós.""É um exemplo muito bonito. O Francisco Neto e a sua equipa técnica fizeram um trabaho fantástico. É muito bom ver uma equipa crescer em todos os níveis. É um momento chave uma equipa portuguesa preparar-se para um Mundial. Portugal tem um futuro muito grande no futebol feminino."