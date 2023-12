Roberto Martínez: «A minha conduta ética é uma forma de seguir os valores do meu pai»

Roberto Martínez foi um dos oradores convidados na conferência organizada pela Polícia Judiciária (PJ) que assinalou o Dia Internacional contra a Corrupção e, sob o tema "A defesa da Integridade e da Transparência no Desporto", o selecionador nacional... recordou o pai."A minha conduta ética é uma forma de seguir os valores do meu pai. Nasci no balneário e os meus valores são esses: cair e levantar-me com princípios de verdade", começou por dizer o técnico espanhol, sublinhando a "importância de ter pessoas nas estruturas dedicadas à integridade, como acontece na Federação Portuguesa de Futebol".Por fim, ao comentar as diferenças culturais, Martínez recordou um episódio de quando chegou a Inglaterra, para jogar no Wigan. "Foi o meu próprio capitão que disse que não aceitavam ganhar com golos marcados com a mão."