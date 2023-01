Roberto Martínez ainda vai ter de cativar adeptos

O treinador espanhol de 49 anos escolhido por Fernando Gomes para suceder a Fernando Santos no comando da Seleção Nacional está longe de ser uma opção consensual. Mais: Roberto Martínez terá de enfrentar uma primeira vaga de resistência dos adeptos portugueses por ter sido o eleito para o cargo – isso mesmo se pode inferir do inquérito realizado durante o dia de ontem noonline.À questão "Roberto Martínez é a opção certa para selecionador nacional?", 73,4% dos votos foram "Não", merecendo a aprovação de 26,6% dos participantes. Mais de metade (55,1%) consideram mesmo que não faz sentido Portugal ter um selecionador estrangeiro.A 14 de dezembro, recorde-se, José Mourinho era o preferido dos leitores deque participaram no inquérito online levado a cabo. O atual treinador da Roma recolheu 32,9% das preferências, seguido por Rui Jorge (17,9%), Leonardo Jardim (16,9%), Abel Ferreira (11,1%), outro (8,9%), Jorge Jesus (6,1%) ou André Villas-Boas (4,6%). Fernando Santos foi o escolhido de 1,6% dos participantes no inquérito. *