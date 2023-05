Roberto Martínez anuncia convocados para jogos com Bósnia e Islândia a 29 de maio

Roberto Martínez, selecionador nacional, vai revelar a 29 de maio (12h30), os convocados para os jogos com a Bósnia e Islândia a contar para o Grupo J de qualificação para o Europeu de 2024.Portugal recebe a seleção da Bósnia, no Estádio da Luz, a 17 de junho (19h45) e no dia 20 viaja até Reiquiavique para defrontar a Islândia (19h45).Além das três seleções já mencionadas, o grupo J conta ainda com a presença da Eslováquia, Luxemburgo e Liechtenstein.