Roberto Martínez anuncia primeira convocatória no próximo dia 17

Roberto Martínez vai divulgar, no próximo dia 17, a sua primeira convocatória como selecionador nacional. Nesse dia, às 12H30, na Cidade do Futebol, serão conhecidos os convocados para os jogos da Seleção diante de Liechtenstein e Luxemburgo.Recorde-se que Portugal enfrenta, no início da fase de qualificação do Grupo J para o Euro'2024, o Liechtenstein, dia 23, às 19h45, no Estádio de Alvalade, e o Luxemburgo, dia 26, no Stade de Luxembourg, às 19h45.O Grupo J conta ainda com a presença das seleções da Islândia, Eslováquia e Bósnia-Herzgovina.