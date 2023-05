Roberto Martínez atento na Luz

O selecionador nacional assistiu ontem ao vivo ao Benfica-Sp. Braga, na tribuna do Estádio da Luz. Roberto Martínez voltou a tirar notas de potenciais convocados para os próximos compromissos de Portugal, ele que na sua primeira lista chamou três jogadores dos encarnados (António Silva, João Mário e Gonçalo Ramos) e nenhum dos bracarenses (Ricardo Horta tinha marcado presença no Mundial, com Fernando Santos).O técnico espanhol, de 49 anos, já está a preparar os dois jogos de qualificação para o Europeu 2024, marcados para 17 e 20 de junho. No primeiro, que terá lugar na Luz, curiosamente, a Seleção defronta a Bósnia e Herzegovina: no segundo, o adversário será a Islândia, em Reiquiavique. Martínez tem até ao final do mês para tirar as últimas dúvidas.