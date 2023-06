Roberto Martínez deu moral aos Sub-21 na Geórgia

Roberto Martínez era para estar presente no estádio em Tbilisi, só que um atraso no voo de ligação impediu o selecionador nacional de assistir à partida da seleção Sub-21 com a Holanda, que acabou com empate a um golo.Ainda assim, o técnico espanhol fez questão de estar junto da equipa e apareceu... ao jantar. Martínez regressa este domingo a Portugal, mas aproveitou para deixar umas palavras de confiança e incentivo aos jogadores portugueses orientados por Rui Jorge.