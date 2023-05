Roberto Martinez elogia Jota: «Estatísticas que temos dele são muito impressionantes»

Roberto Martínez deu que falar na semana passada pela inesperada viagem a Glasgow que nem Jota tinha conhecimento e esta terça-feira, à margem do evento solidário que o levou à cidade escocesa, abordou a atualidade do avançado do Celtic e revelou que tem seguido atentamente as suas pisadas. E com muitas coisas boas para apontar. Tanto que uma chamada à Seleção Nacional é algo que poderá estar nos planos."Absolutamente. Ele está no meu radar. Creio que o Jota é obviamente um jogador muito importante para a Seleção pelas qualidade que tem. É um jogador que tem um talento natural para superar adversários no um para um. Desde que cheguei em janeiro tenho tentado seguir todos os jogadores e o Jota é um deles. A sua avaliação tem sido muito impressionante. Nos últimos quatro meses, especialmente. Tem crescido e passou a ter um papel muito importante no seu clube. Está sempre implicado nos grandes momentos e isso é importante", começou por declarar o selecionador nacional, à margem da presença num jantar da Beatson Cancer Charity, que angariou perto de 150 mil euros."As estatísticas que temos dele são muito impressionantes, não apenas na Liga escocesa, como também na Liga dos Campeões. Quando estamos a analisar um jogador na característica natural de superar adversários é muito interessante olhá-la a diferentes níveis. E é muito interessante perceber que o Jota tem maior percentagem na Champions do que na Liga escocesa. Ele tem potencial para estar na Seleção, absolutamente", apontou.Ainda assim, Martínez assume que a concorrência é feroz. "Há muita competição por aquela posição, temos jogadores que têm feito regularmente grandes jogos pelos seus clubes. Para nós o Jota é um jogador que nos agrada por aquilo que pode dar à equipa. A sua posição tem muito a ver com consistência. E creio que ele tem sido muito bom nesse particular. Claro que estamos a falar numa posição que tem jogadores como João Félix ou Rafael Leão, mas o Jota tem evoluído imenso".A fechar, Martínez olhou de uma forma mais geral para a Seleção. "Portugal tem uma população de 10,3 milhões de pessoas, mas temos 82 jogadoes a jogar nas cinco principais ligas europeias. E temos jogadores que atuam todas as semanas, época após época, na Liga dos Campeões. Atingem um nível de competição que os ajuda do ponto de vista internacional. Por isso fico satisfeito por o Jota ter jogado na Liga dos Campeões e ter sido importante num clube como o Celtic só o pode ajudar."