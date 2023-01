Roberto Martínez fala com Thierry Correia e André Almeira em Riade: Ronaldo deve ser o próximo

Hoy nos ha visitado en Riad Roberto Martínez, seleccionador de @selecaoportugal



Roberto Martínez, o novo selecionador nacional, está em Riade, na Arábia Saudita, e visitou o hotel do Valencia, onde conversou com os portugueses Thierry Correia e André Almeira.O clube che defronta esta noite o Real Madrid, nas meias-finais da Supertaça de Espanha. O outro jogo coloca frente a frente o Betis e o Barcelona, amanhã.É provável que, além de ver os jogos da Supertaça de Espanha, o selecionador português aproveite também a presença na Arábia Saudita para falar com Cristiano Ronaldo, jogador do Al Nassr.