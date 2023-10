Roberto Martínez homenageado na sua cidade natal

Roberto Martínez foi este domingo homenageado na sua cidade natal de Balaguer, na região da Catalunha, em Espanha. O selecionador nacional recebeu o 'Caracol de Ouro', um prémio entregue em conjunto pelo município e pela Associação Gastronómica e Cultura do Condado d'Urgell a diversas personalidades e associações cujo o trajeto profissional ajuda a elevar o nome da cidade no mapa.O técnico espanhol, que recentemente garantiu de forma histórica o apuramento para o Euro'2024, não escondeu a satisfação pela homenagem dos seus. "Há duas semanas qualificámo-nos para o Europeu e recebi toda a energia positiva e força que sempre me enviaram daqui. Também vou precisar desse apoio no Campeonato da Europa. Levarei comigo, e levantarei o mais alto que puder e com grande orgulho, o nome de Balaguer e do condado de Urgel", disse, acrescentando: "Obrigado por me permitirem regressa a Balaguer com a minha família e os meus amigos. O 'Caracol de Ouro' significa estar em casa."