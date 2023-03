Roberto Martínez justifica mudanças no onze por serem "posições de maior necessidade física"

Portugal defronta daqui a pouco o Luxemburgo, em jogo referente à 2ª jornada da fase de qualificação para o Euro'2024. O Selecionador Nacional, Roberto Martínez, projetou a partida já no relvado do Estádio do Luxemburgo."[O Luxemburgo] é uma equipa que joga como um clube, com uma relação muito boa entre os jogadores que jogam há muito tempo juntos. Têm um treinador com conceitos muito claros, muita confiança e apenas duas derrotas nos últimos nove jogos. O contra-ataque é uma arma fundamental. O Gerson Rodrigues e o Sinani são jogadores que atacam muito bem os espaços e isso é algo que devemos evitar", começou por referir o técnico espanhol, explicando o porquê das alterações no onze face ao duelo com o Liechtenstein: "Vamos procurar dar continuidade ao trabalho da semana de estágio, mas vamos fazer algumas mudanças nas posições de maior necessidade física. Temos a mesma intenção: ganhar."