Roberto Martínez: «No futebol não existe um jogo perfeito, mas queremos melhorar»

Já no relvado do Estádio do Algarve, Roberto Martínez revelou o onze de Portugal para o duelo com o Luxemburgo e, apesar das muitas mudanças, admitiu que não será um regresso declarado ao sistema de três centrais."Não será um regresso aos três centrais, mas sim um pouco do que fizemos com a Eslováquia. Tralhámos conceitos e podemos jogar os dois jogos com a mesma ideia. É importante jogar com largura e aproveitar o Rafael Leão. O Digo Jota e o Gonçalo Ramos são jogadores de área e é importante utilizá-los", referiu o selecionador, em declarações à RTP 3, sublinhando ainda: "O Luxemburgo é perigoso com bola e temos de ser comprometidos defensivamente. O compromisso dos jogadores permite que otreinador queira mais. No futebol não existe um jogo perfeito, mas queremos melhorar e ser mais competentes com a nossa flexibilidade tática. Queremos agradar os nossos adeptos."