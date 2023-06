Roberto Martínez: «Precisamos de tempo para sermos uma equipa que pode ganhar um torneio»

As contas são fáceis de se fazer: Roberto Martínez leva 6 meses como selecionador nacional, comandou Portugal em 4 jogos, ganhou todos, com a equipa das quinas a marcar 14 golos e a não sofrer nenhum. Somando tudo, o resultado é "bastante positivo".

"Acima de tudo, estou satisfeito com os valores dos jogadores. Compromisso, luta, orgulho, respeito... Para além disso, precisamos de tempo para sermos uma equipa que pode ganhar um torneio, mas vencer jogos do apuramento [para o Euro’2024] é muito importante", começou por dizer o espanhol de 49 anos em entrevista ao Canal 11.

Os números não enganam, mas nem todas as exibições de Portugal foram de encher o olho, porém Roberto Martínez nunca duvidou do processo. "Sou uma pessoa positiva, acredito no trabalho dos jogadores. O grupo dá-me garantias de que pode ganhar jogos e de que sabe sofrer, o que também é importante", atirou o técnico, exaltando a diversidade do balneário: "Temos uma boa mistura de miúdos com talento incrível e jogadores mais experientes também com muita qualidade. E todos eles sentem o que é jogar na Seleção."

Nesse sentido, e relembrando a lista de mais de 200 jogadores que observou antes da 1ª convocatória, Martínez garante que a porta da Seleção está sempre aberta: "É preciso que o sonho de chegar aqui continue vivo, é importante para todos. Mas agora estamos a trabalhar com um grupo mais reduzido para consolidar ideias."

Subir no ranking será "consequência"

Antes de chegar a Portugal, Roberto Martínez liderou o ranking FIFA ao serviço da Bélgica. A Seleção Nacional ocupa o 9.º posto, será um objetivo alcançar o topo? "Não é uma meta que traçámos, mas pode ser a 'consequência' de alcançarmos os nossos objetivos. Queremos ver melhorias jogo após jogo, para termos uma equipa regular que ganha de forma consistente. E eu vejo o compromisso nos jogadores para o conseguirmos fazer", sublinhou.

Futsal serve de exemplo

Roberto Martínez revela que tem uma grande inspiração... dentro da própria Federação de Futebol. "O nosso futsal e o míster Jorge Braz são campeões do Mundo e bicampeões da Europa, têm de servir de exemplo. Temos de tentar aproveitar essa experiência", afirmou o espanhol, lembrando que praticou esta modalidade "quando era miúdo".

Posto isto, é provável que vejamos o selecionador nacional a assistir um jogo de futsal num futuro próximo, até porque, para além dos muitos encontros de clubes que viu antes da primeira convocatória, tem acompanhado de perto quase todas as seleções jovens – na 5ª feira deixou palavras de incentivo aos sub-19 antes da partida para o Europeu. "É um gosto que tenho. Adoro ver os jovens nos seus primeiros torneios internacionais, como os sub-19, por exemplo. Vejo que jogam por Portugal com o sentimento de estarem em casa. Queremos que isso perdure por muitos anos", concluiu.