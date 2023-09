Roberto Martínez quer chegar à 10.ª por Portugal

Está a ser um arranque impressionante! Seis jogos, seis vitórias, 24 golos marcados e nenhum sofrido. Desde logo, com o triunfo 'gordo' frente ao Luxemburgo, Roberto Martínez conquistou a maior vitória de sempre de Portugal, mas não se ficou por aqui e quer chegar aos 10 triunfos, algo que conquistou com a Bélgica em 2020. Para já, tem a melhor média de golos marcados em jogos de qualificação para Campeonatos da Europa, com uma média de 4 golos por jogo. Em termos defensivos, a baliza está inviolável e mantê-la assim até ao fim do apuramento permitiria rubricar mais um recorde, uma vez que Suécia (2000), Inglaterra e Holanda (1988) e Alemanha (1980) sofreram um golo.