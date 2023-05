Roberto Martínez quer equipa ambiciosa

O selecionador nacional, Roberto Martínez, está cada vez mais rendido à qualidade das opções de Portugal. Na manhã de ontem, o técnico marcou presença na sede da Altice Portugal, em Lisboa, para falar sobre liderança aos quadros da empresa, que tem um acordo com a Federação Portuguesa de Futebol para o patrocínio das várias seleções, e garantiu que a equipa das quinas tem a capacidade de jogar taco a taco frente a qualquer adversário.

"Com a equipa atual podemos enfrentar qualquer seleção mundial. Muda apenas o estilo de jogo, mas a qualidade é igual", afirmou o espanhol, bastante motivado pelos primeiros resultados na Seleção Nacional: goleadas frente ao Liechtenstein (4-0) e Luxemburgo (6-0) no arranque da fase de qualificação para o próximo Campeonato da Europa.

No âmbito desta sessão, o treinador, de 49 anos, fez questão de sublinhar que usa ao máximo a tecnologia no futebol de forma a perceber e a comunicar com os jogadores. "Com dados concretos conseguimos confrontar, sem dados são sempre apenas pontos de vista", explicou à audiência, composta pelos quadros superiores da empresa presencialmente e pelos restantes por videoconferência.

Ao que foi possível apurar pelo nosso jornal, o discurso motivacional de Roberto Martínez contagiou toda a assistência, numa iniciativa que surge em linha com uma prática que era seguida há alguns anos com Luiz Felipe Scolari - orientou Portugal entre 2003 e 2008 - quando a empresa se denominava TMN e já patrocinava a Federação Portuguesa de Futebol.

Entusiasmado pelo início como selecionador, Martínez volta a ver os seus eleitos a atuar com as quinas ao peito em junho. Portugal defronta a Bósnia no dia 17, na Luz, e a Islândia dia 20, em Reiquejavique. Ambos os jogos são referentes à qualificação para o Euro’2024.