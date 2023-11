Roberto Martínez volta a olhar para o Euro'2024: «Temos que sonhar juntos»

Um dia depois de Portugal vencer (2-0) a Islândia e fechar a qualificação para o Euro'2024 com um registo histórico, Roberto Martínez voltou a distribuir os louros por todos os jogadores que ajudaram a Seleção Nacional ao longo desta fase de apuramento e falou, novamente, de um "sonho"."Este resultado é uma amostra da qualidade humana do grupo de jogadores que temos. Um apuramento fantástico, histórico. Foi um passo para crescer e preparar bem o Europeu. O começo é sempre um sonho. Temos que sonhar juntos. O ambiente no estádio ontem foi brutal. Prometemos dar tudo para estarmos ao melhor nível. Precisamos da força dos adeptos. Com essa força tudo é possível. A seleção somos todos.A rivalidade no futebol português é muito importante e dá oportunidade de formar jogadores de qualidade incrível, mas o ambiente de seleção é essencial. Foi essencial para crescer e importante para poder ganhar de forma consistente", disse ao Canal 11 o selecionador português, à margem da gala, deixando também elogios à forma como se trabalha nos escalões de formação."Olho a formação com orgulho. Tem um nível incrível, formar jogadores como temos agora nas ligas mais importantes do futebol mundial é uma mostra que formação está a trabalhar muito bem. Temos eum país de 10 milhões de pessoas, mas a formação está ao mesmo nível de França e Espanha. Mostra do bom trabalho dos treinadores e da estrutura, pois ter uma equipa sub-19, outra sub-23 e as equipas B estão a trabalhar muito bem. Hoje precisamos de trabalhar isso. A chave do futuro é a formação e ele é muito bom."