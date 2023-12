Roberto Martínez rendido a Ronaldo: «Surpreendeu-me de uma maneira que não esperava»

Roberto Martínez deixou novamente rasgados elogios a Cristiano Ronaldo. Numa entrevista à 'Marca', o selecionador nacional destacou a ética de trabalho do capitão da Seleção Nacional e a forma como este arrasta todo o balneário com a sua vontade de triunfar, mesmo tendo já conquistado praticamente tudo."O que me surpreendeu nele foi a sua 'fome'. Nunca vi um futebolista com tanta experiência que tivesse ainda uma vontade tão grande de ser o melhor em cada treino. E isso acaba por contagiar os colegas no balneário. Para um jovem de 18 ou 19 anos que chega lá e vê alguém como Cristiano Ronaldo, que quer ganhar em todos os exercícios, é o primeiro a chegar e o último a sair... A fome de Cristiano é a de um futebolista de 18 anos. Surpreendeu-me de uma forma que não esperava", começou por dizer o treinador ao jornal espanhol.Martínez garantiu ainda que o facto de Ronaldo ter ido para uma liga menos competitiva, como a saudita, não afetou o seu rendimento. "A sua exigência é a mesma. Por isso, quando chega à Seleção está preparado, não há uma quebra, digamos assim. Há quem vá para outras ligas e depois o seu nível é mais baixo para quando vão à respetiva seleção. Foi para uma liga com um projeto novo numa altura perfeita, trouxe-lhe alegria. E os números estão aí: é o jogador com mais golos em 2023, à frente de Haaland e Mbappé, jogadores que estão ainda no começo das respetivas carreiras", lembrou o selecionador.