Roberto Martínez revela hoje os eleitos para a dupla jornada com Eslováquia e Bósnia

O selecionador Roberto Martínez anuncia hoje, a partir das 12h30 na Cidade do Futebol, a lista de convocados de Portugal para a dupla jornada com Eslováquia (dia 13) e Bósnia (16), da qual a equipa das quinas poderá sair já com o apuramento para o Europeu’2024 garantido. Isso acontecerá em caso de vitória no primeiro jogo, no Dragão. Depois do espanhol, Rui Jorge também divulga a lista de convocados dos sub-21.