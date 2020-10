Ronaldo e mais três falham primeiro treino com autorização

A Seleção Nacional já começou a preparar o jogo de quarta-feira com a Espanha, sendo que Fernando Santos não contou com um quarteto importante. Sem motivo para alarme, no entanto, uma vez que foi o próprio Selecionador Nacional a dar autorização a Cristiano Ronaldo, Pepe, Bruno Fernandes e João Moutinho para se apresentarem somente na noite desta segunda-feira.





Desta forma, o Engenheiro conta com os restantes 24 jogadores, ao passo que o quarteto referido irá, se tudo correr dentro da normalidade, treinar pela primeira vez nesta 'janela' na sessão de terça-feira, dia em que Fernando Santos irá fazer a antevisão ao jogo de preparação com a Espanha.