Ronaldo sem limitações no treino da Seleção

Estão desfeitas as dúvidas quanto à condição física de Cristiano Ronaldo. Depois de se lesionar no tornozelo direito ao serviço da Juventus, o avançado apresentou-se sem limitações no primeiro treino da Seleção Nacional na Cidade do Futebol, já para preparar o jogo de preparação com Andorra, agendado para esta quarta-feira, no Estádio da Luz.





Esse será o primeiro de três jogos nesta janela de duelos internacionais, antes dos embates com França e Croácia a contar para as duas derradeiras rondas da fase de grupos da Liga das Nações. Desta forma, tudo indica que Ronaldo poderá ir a jogo já frente a Andorra… se o selecionador nacional assim entender.