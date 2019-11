Rúben Dias com a folha limpa

Rúben Dias corria o risco de falhar o jogo no Luxemburgo, pois tinha visto dois cartões amarelos e o terceiro significaria a exclusão do encontro de domingo. A verdade é que a noite foi de muito pouco trabalho e o defesa-central saiu com a folha limpa, garantindo, dessa forma, a presença no jogo em que Portugal poderá selar o apuramento para o Euro’2020.

Quem ainda terá de esperar pela próxima oportunidade para se estrear pela Seleção Nacional é Domingos Duarte, que foi preterido por Fernando Santos. Na ficha só podem ser inscritos 23 jogadores e, assim, a fava calhou ao defesa-central do Granada.