Rúben Dias e a qualificação para o Mundial'2022: «Não ficava uma noite sem dormir há muito tempo»

Na entrevista concedida à Eleven Sports, Rúben Dias analisou igualmente a recente campanha da seleção portuguesa na qualificação para o Mundial'2022, na qual a formação orientada por Fernando Santos não conseguiu o bilhete de ida direto para a fase final da competição que terá lugar no Qatar. A equipa das Quinas acabou por perder num embate decisivo com a Sérvia, necessitando agora de disputar um playoff de apuramento, no qual medirá primeiro forças com a Turquia, e no caso de vencer, disputará a vaga no Mundial'2022 perante o vencedor do duelo entre Itália e Macedónia.Certo é que Rúben Dias não esconde a desilusão pelo primeiro falhanço na qualificação. "Sabemos o quão importante é estar no Campeonato do Mundo. Todos sentimos da mesma forma o facto de não nos termos apurado diretamente e o peso da decisão ficar pendurada num playoff. O que faz sentido dizer, é que quando chegar o momento, toda essa sensação que sentimos, vai ter de vir ao de cima. Não ficava uma noite sem dormir há muito tempo. Foi um momento duro, mas temos de pegar no negativo e levar para o lado positivo", assumiu.