Rúben Dias: «Futebol mais competitivo do mundo continua a ser na Europa»

A Seleção Nacional começa hoje a preparar a duelo de sexta-feira com a Eslováquia, de apuramento para o Euro'2024, com um treino na Cidade do Futebol, em Oeiras. Rúben Dias falou à imprensa antes da sessão de trabalho."Não acho que seja ideia do grupo mais fechado, é ideia de espaço de seleção, sempre foi assim e tal como sempre a porta está aberta para entrar e sair, decisões são decisões e cabem ao treinador. Às vezes um jogador não está a jogar tão bem e acaba por ser convocado por diferentes fatores, e a história diz-nos que isto por vezes acontece.""É um jogo difícil pela qualidade do adversário, pela proximidade e pela importância que o jogo em si terá em caso de vitória nossa, e portanto temos perfeita consciência que quer este 1º quer o 2º jogo serão ambos muito importantes para nós""Só o futuro dirá e acho que não é o momento certo para isso. Fico muito feliz e ficamos todos nós que mais um português se tenha juntado ao Man. City que nos dia de hoje é um dos melhores clubes do mundo, feliz por ele mas acima de tudo, como português, muito feliz que mais um jogador tenha a oportunidade de estar neste contexto""Infelizmente o Pepe não vai estar presente, já aconteceu outras vezes e faz parte. Infelizmente, faz parte e todos os que estarão presentes, quer defesas quer médios quer atacantes, todos juntos vamos ser capazes de assumir essa liderança""Já comentei o assunto. Para mim continua claro que o futebol mais competitivo do mundo continua a ser na Europa, agora como é óbvio existiu um aumento do nível qualitativo na Arábia, pelo simples facto dos jogadores que têm ido para lá. Não acompanho para ser sincero, quanto muito vi um ou 2 jogos, não tenho conhecimento suficiente. Mas para mim o futebol competitivo do mundo hoje em dia continua a ser na Europa""É um grupo difícil como sempre é, como é óbvio temos a seleção que temos e temos a capacidade de tornar as coisas mais fáceis, mas é o nosso trabalho e estamos a caminho dele. Nesta paragem é muito importante para o desfecho final da qualificação e todos nós temos a consciência que 2 vitórias vão ser muito importantes".