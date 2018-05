Rúben Dias está em casa. O defesa, com 21 anos acabados de fazer, estreia-se nos trabalhos da Seleção Nacional, mas não é por isso que se mostra desconfortável. Afinal de contas, o central conhece a Cidade do Futebol como a palma da sua mão, uma vez que falamos do capitão de todas as seleções jovens por que passou. Ao todo, Rúben Dias já conta 63 internacionalizações, mas agora aponta à primeira na equipa principal, algo que pode acontecer já na segunda-feira, em Braga, diante da Tunísia. E, pelo que os primeiros treinos orientados por Fernando Santos deixam perceber, essa estreia está à vista.

Mesmo com apenas 14 jogadores disponíveis para trabalhar, a verdade é que sete dos oito defesas já estão às ordens do selecionador nacional – só falta Mário Rui. Nesse sentido, os exercícios a que a comunicação social tem acesso mostraram um grupo composto por Cédric, Pepe, Rúben Dias e Raphaël Guerreiro. Aí está o primeiro desenho da defesa de Fernando Santos, enquanto Ricardo Pereira, José Fonte, Bruno Alves e o já referido Mário Rui são as outras opções do engenheiro.

Abre-se a porta para Rúben Dias, que começa a revelar desde cedo entrosamento com o experiente luso-brasileiro, agora no Besiktas. Aliás, o central do Benfica até partilhou uma fotografia com o parceiro da defesa no Instagram, deixando antever essa dupla para o duelo de segunda-feira. Até num exercício de contacto físico ficaram um contra o outro e abraçaram o desafio sempre com boa disposição, como todo o grupo. Mas quando chegou a altura de uma pequena ‘peladinha’, com dimensões e balizas reduzidas, aí o assunto apertou e a competitividade aumentou. Pepe bisou, enquanto Cédric e Guerreiro também mostraram pontaria afinada. Meio-campo... possível Além da linha de quatro defesas, Fernando Santos também deu coletes ao meio-campo, embora não tivesse muita escolha. Adrien, Manuel Fernandes, João Mário e Bernardo Silva formaram o quarteto, enquanto Ricardo Quaresma foi o único a ficar de fora. Enquanto o engenheiro vai fazendo os testes possíveis, a equipa das quinas continua à espera de Rui Patrício, Mário Rui, William Carvalho, João Moutinho, Bruno Fernandes, Gelson Martins, Gonçalo Guedes, Cristiano Ronaldo e André Silva.

Autor: Pedro Gonçalo Pinto