Rúben Dias: «Pepe é um livro aberto para eu ler»

Rúben Dias falou esta quarta-feira aos jornalistas, no segundo dia de trabalhos da Seleção Nacional tendo em vista a receção à Bósnia, marcada para sábado (19h45), para o apuramento para o Euro'2024. Na conferência de imprensa realizada na Cidade do Futebol, o central deixou elogios a Pepe e António Silva e abordou a chegada de novos jogadores à equipa das quinas, entre outros assuntos.

Sensação de chegar aqui após época excecional

"Se a minha voz falhar, por favor compreendam. É um momento especial, já o disse anteriormente, momento especial e único. Ao mesmo tempo há a sensação de que a temporada ainda não acabou. Vêm dois jogos muito importantes para a qualificação na Seleção. Qualquer jogador gostaria de representar o seu país nas circunstâncias em que eu estou a fazer e mais do que nunca desfrutar do prazer de representá-lo."

Ganhar título por Portugal é principal objetivo de carreira?

"Não diria principal, sempre foi um dos e nunca dividi por principais, mas sempre pelas ambições que tenho. Tudo vou fazer para o conquistar. Já ganhámos a Liga das Nações mas sem dúvida ter oportunidade de um dia ganhar um Europeu ou Mundial pelo meu país seria muito especial. Mas como a expectativa mata qualquer pessoa, pés assentes no chão e cá estamos para mais dois jogos de acesso ao Europeu."



Falou com Dzeko? Como lida com estatuto de chegar como campeão europeu?



"Dzeko? Momentos diferentes, como é óbvio. Nenhum de nós estava a pensar ao que vinha a seguir aquele jogo. Muito respeito pelo jogador que é, porque de certa forma fez parte do que conquistámos noutra altura no clube. Sabemos que é um jogador de alto nível e vai dar-nos muito trabalho no jogo. Estatudo? Estatuto é conquistado e está lá sem pensarmos nele, tudo o que fazemos fora e aqui contribui para isso, mas a beleza de criar estatuto correto e nunca o fazer pelo estatuto, mas pela nossa ambição e forma como abordamos a nossa carreira desportiva."



Entende revolta de João Mário jogar um minuto e renunciar à Seleção?



"É uma pergunta que tens de fazer a ele e não a mim. Como colega e amigo o que tenho a dizer é que respeito a decisão que tomou. Cada um sabe da sua vida. O João Mário deu muito à Seleção. Ele saberá melhor do que ninguém os motivos que o levaram a tomar a decisão, como jogador e amigo cabe-me respeitar. Não o fiz e não vivo de ‘ses’.



Bom momento para se mostrar antes da próxima época?





"É mais um momento para representar a Seleção e nada mais há a acrescentar. É mais uma oportunidade de sentir o orgulho de representar o nosso país. Seja em que altura for da época, o foco e a disciplina de focar na Seleção e não em mais nada é sempre parte do jogo.""Pepe ainda aqui está e [veja] como está. Aprendi muito com ele e continuo a aprender. O que tem feito nestes últimos anos de carreira tem servido de exemplo. Toda a gestão que tem feito, a condição física com que ainda se apresenta, os conselhos, a aprendizagem. É um livro aberto para eu ler se quiser. António Silva? Chegou ao fim da primeira temporada dele. Felizmente para ele e para mim e para todos os benfiquistas conquistou o titulo. Acho que não está aqui por acaso, nada acontece por acaso. Está aqui única e exclusivamente pela qualidade que tem e pela consistência com que tem mostrado essa qualidade.""Só quando terminar a carreira é que podemos eleger a melhor fase da carreira. No final fazemos as contas. Em relação à festa - e para rematar isso, porque foco é na Seleção - foi sem dúvida um momento especial. A vida ensinou-me que a melhor forma de seguir para o próximo desafio é garantires que celebras da maneira correta o presente. Assim foi. Já estou na próxima fase e neste momento estou com a cabeça nestes dois jogos.""Vem na sequência do que é o trabalho da Seleção e do selecionador. Ninguém vem cá parar por acaso. Se Toti e os que estão para vir cá se mantiverem é fruto do trabalho deles e é bom sinal. Porque é sinal que jogadores os portugueses estão 'a bombar' e continua a existir gente com muita qualidade. É tudo o que precisamos: qualidade, vontade de integrar o grupo e fazer com que a Seleção ganhe""Começar por dizer que o mister Fernando Santos deu-nos liberdade suficiente para ganharmos uma Liga das Nações e Europeu. São maneiras diferentes de pensar e a nós, como jogadores, cabe-nos ser fiéis às ideias de quem cá está. Assim o faremos com o novo treinador e assim o fizemos com Fernando Santos. Sistema tático? O novo método de jogar é mais do mesmo: adaptar. Somos jogadores com capacidade e inteligência suficiente para o fazer e assim teremos de fazer da melhor forma possível.""Pessoal, muita sorte. Não se esqueçam que são os próximos e têm oportunidade de fazer história por Portugal. Continuar a trabalhar no vosso caminho, porque o futuro esta em vocês e em quem está abaixo de vocês. A Seleção precisa do bom e do melhor para continuar a fazer história", concluiu.