Rúben Neves: «Acredito no trabalho e em toda a equipa»

Rúben Neves reforçou esta terça-feira o orgulho que sente por vestir a camisola da Seleção Nacional e garantiu que o grupo está motivado e "quer levar Portugal longe".





"A alegria por vir à selecção é coisa que nem se questiona. Temos excelentes jogadores que podem vir a ser chamados. Queremos dar o nosso máximo sempre que cá estamos. A motivação é sempre máxima para representar o meu país. Temos um leque grande que pode ser convocado", disse depois de dirigir uma mensagem de parabéns à Seleção Nacional de futsal, que se sagrou campeã do mundo.Todos somos jogadores de excelente qualidade. O mister tem um tarefa difícil. Escolhe sempre em função do melhor para a seleção. Não diria que é um momento de afirmação. Trabalho da mesma maneira para estar pronto para quando for chamado.Sofri muito, como todos os portugueses. É o expoente máximo do que é futsal e segui atento a competição. Fiquei feliz por todo o grupo.Jogamos a alto nível. Sabemos que temos de nos adaptar no clube e seleção. Nos clubes vai-se mudando a táctica e estratégia. Aqui temos menos tempo de treino. Temos de estar focados o dobro porque temos menos tempo para trabalhar. Tática não é problema para nós.À vontade claramente que não estamos (após o deslize da Sérvia). Não há jogos fáceis como já foi demonstrado. Temos de ganhar todos os jogos para conseguir o apuramento. Isso não vai mudar independentemente do resultado. Não acredito nessas coincidências. Acredito no trabalho e em toda a equipa que vai estar a representar Portugal. Queremos levar Portugal longe, independemente da competição.Tentamos que se sintam em casa desde o primeiro momento. Temos um grupo extremamente experiente e com pessoas muito boas. É muito fácil chegar aqui a este espaço e impor-se.Não sei se será o último Mundial do Cristiano. Não acredito em coincidências. Acredito que o Cristiano irá estar no seu nível para ajudar PortugalHoje em dias não há jogos fáceis. Teremos de estar no nosso melhor nível para vencer. Com o Qatar, já dissemos várias vezes que não há jogos amigáveis.