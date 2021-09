Rúben Neves: «Depois da expulsão, o jogo tornou-se um pouco estranho»

Portugal derrotou este sábado o Qatar por 3-1 num jogo particular disputado na Hungria. A seleção portuguesa vai agora defrontar, na terça-feira, o Azerbaijão na terça-feira, dia 7.





Após o jogo, Rúben Neves admitiu em declarações à RTP que um dos aspetos a melhorar são as bolas paradas. "Quando se está a representar o nosso país, temos de entrar para ganhar. Foi o que fizemos. Tivemos algumas dificuldades nos primeiros 10 ou 15 minutos, depois a equipa organizou-se e controlámos completamente o jogo. Depois da expulsão do jogador do Qatar, o jogo tornou-se um pouco estranho, pois defrontámos uma equipa muito fechada lá atrás. Tentámos encontrar espaços e criámos algumas oportunidades, fizemos golos mas acabámos por sofrer um de bola parada, aspeto que temos de melhorar. É o segundo jogo consecutivo que sofremos um golo de bola parada e isso pode custar-nos caro no futuro. É um aspeto a melhorar", assumiu em declarações à RTP.O médio português afirmou ainda que Portugal não pode falhar no próximo jogo frente ao Azerbaijão a contar para a qualificação do Mundial'2022. "Só estamos a olhar para nós neste momento. Sabemos que temos de fazer o nosso trabalho e já ficou provado que hoje em dia não há jogos fáceis. Já ficou provado connosco e com outras seleções de grande calibre. Sabemos que temos de estar no nosso melhor e que vamos encontrar um adversário difícil. Também tivemos algumas dificuldades a jogar contra eles em casa, pelo que temos de dar o máximo para conseguir os 3 pontos."