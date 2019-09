Rúben Neves: «Temos mais quatro jogos para ganhar»

Rúben Neves voltou ao onze da Seleção Nacional e foi o pêndulo do meio-campo. O jogador do Wolves admite as dificuldades da primeira parte, mas mostrou-se satisfeito com a resposta na segunda."Não há jogos facéis. Sabíamos que tínhamos pela frente uma equipa organizada defensivamente e a tentar sair rápido para o ataque. Não estivemos bem nos primeiros 45 minutos é verdade, mas respirámos ao intervalo, alterámos alguns aspetos e melhorámos muito na segunda. Conseguimos a vitória aí. Agora temos mais quatro jogos para ganhar", referiu o jogador na 'flash interview', deixando uma palavra para os portugueses na bancada: "Agradecer ao público que, mesmo tão longe, esteve cá para nos apoiar. Esta vitória também é para eles."Por sua vez, Rafa não foi titular, mas quando entrou deu nova vida à equipa das quinas. O extremo do Benfica frisou o sentimento de dever cumprido. "Não faltou tranquilidade, faltaram outras coisas na primeira parte, mas demos a volta. Sabíamos que ia ser complicado num sintético difícil. Mas reagimos bem a tudo isso e fizemos o mais importante, ganhámos. Sabíamos que estes dois jogos eram fulcrais. Temos mais finais pela frente", conclui o jogador do Benfica.