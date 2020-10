Rúben Semedo: «Benfica? Agora não penso em nenhuma equipa»

Após estrear-se pela Seleção Nacional, no empate caseiro com a Espanha (0-0), Rúben Semedo 'fugiu' à questão sobre o interesse do Benfica.





"Agora estou focado na Seleção, não estou a pensar em nenhuma equipa. Estou aqui para dar o meu contributo e estou feliz", disse o central do Olympiacos à RTP3.Sobre a primeira internacionalização, admitiu que "era um sonho". "É sempre especial jogar com esta camisola, ainda para mais estrear-me neste estádio tão especial para mim. Estou a viver o melhor momento da minha carreira e cumpri um sonho", referiu o defesa, de 26 anos.Em relação ao jogo em si, Semedo admitiu que a Seleção não entrou bem, mas que foi melhorando. "Os primeiros 25 minutos foram deles, mas conseguimos entrar no jogo e as melhores ocasiões do jogo acabaram por ser nossas", concluiu.