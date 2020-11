«Rúben Semedo está dispensado dos testes à Covid-19. O resto é problema do Olympiacos»

No lançamento do particular de amanhã com Andorra (19H45, no Estádio da Luz), Fernando Santos foi instado a comentar a mudança de protocolos de segurança devido à covid-19 e a situação de Rúben Semedo, que ontem foi multado pelo Olympiacos por ter participado numa festa.





"Rúben Semedo já teve covid-19 e nas regras da UEFA está dispensado dos testes. O resto é problema do Olympiacos e não me diz respeito a mim. Em relação ao plano de estágio, é igualzinho. A diferença é que na última convocatória, chamámos os jogadores para treino de segunda-feira com base nos testes nos clubes. A UEFA diz que testes com 72 horas antes são válidos para ir a jogo. Todos os que vieram a estágio vinham dentro desse protocolo, com testes negativos nas 72 horas anteriores. Treinámos, depois fizemos os nossos testes para os jogos que vinham a seguir, mas o que acontece é que alguns jogadores que tinham testado negativo testaram positivo. Desta vez, para não termos isto outra vez, o que resolvemos fazer foi não ter treino na segunda-feira, mesmo que estivessem todos negativos nos seus clubes. Ontem fizemos testes às 10 da noite, fomos descansar, às 7h30 disseram que estava tudo negativo e fomos alegres para o treino. Na última vez entrámos muito contentes no treino de segunda-feira, de repente houve alarme porque teste positivo. Desta vez as coisas estão muito bem e a alegria mantém-se", afirmou o selecionador nacional em conferência de imprensa.