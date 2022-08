Rui Bento e Emílio Peixe deixam seleções nacionais de Portugal

Rui Bento e Emílio Peixe deixam seleções nacionais depois de mais de uma década de ligação à Federação Portuguesa de Futebol. O primeiro será o selecionador principal do Kuwait enquanto que o segundo irá orientar a seleção olímpica do mesmo país e ainda coordenar a formação.Bino Maçães e Tiago Matos são os homens escolhidos pela FPF para ambos os lugares.Bento enalteceu o "grande orgulho" com que recorda "todos estes anos nos quadros da FPF". "Foi um percurso longo, produtivo e muito gratificante. Estar ao serviço do futebol português de formação, e contribuir para o crescimento de centenas de jogadores, foi um desafio que me completou a todos os níveis. Enalteço a postura do Presidente da FPF em todos os momentos, até mesmo neste momento difícil da despedida. Já não há pessoas destas e, olhando para esta caminhada, só posso dizer bem da estrutura da FPF", vincou em declarações ao site da Federação.Emílio Peixe também agradeceu os momentos referente a 15 anos de ligação à FPF. Tenho de realçar tudo o que aprendi, as vivências e as relações de grande amizade que mantive e mantenho com todos os treinadores da formação, e todos os que fazem parte desta família FPF. "Agradeço a todos os jogadores que me ensinaram muito ao longo de todos estes anos e também a quem me deu a oportunidade há 15 anos de entrar e pertencer a esta família: o dr. Gilberto Madail. Desejo os maiores sucessos a todos os excelentes profissionais que fazem parte desta família. Tenho um desejo: continuar a sentir-me parte desta família, que me fez muito feliz durante 15 anos", frisou.