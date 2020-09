Rui Jorge aponta ao primeiro lugar do grupo de apuramento para o Europeu sub-21

O selecionador dos sub-21 de Portugal, Rui Jorge, voltou esta segunda-feira a apontar ao primeiro lugar do Grupo 7 de qualificação para o Europeu de 2021, de forma a conseguir a qualificação direta para a competição.

No decorrer de uma conferência de imprensa de antevisão da partida de terça-feira, frente à Bielorrússia, o técnico assumiu que a alteração das regras de acesso à prova, devido à pandemia de civid-19, torna a qualificação "diferente", mas rejeitou comentar uma possível qualificação como um dos melhores segundos classificados da fase de apuramento.

"Não são as contas que fazemos neste momento. As nossas contas são vencer os nossos jogos e ainda chegar ao primeiro lugar do grupo", atirou Rui Jorge na conferência de imprensa realizada à distância, na qual os jornalistas colocaram as perguntas por mensagem escrita a um representante da Federação Portuguesa de Futebol, que as transmitia ao técnico na Cidade do Futebol, em Oeiras.

Em plena pandemia de covid-19, o técnico admitiu que "todos os cuidados e regras a cumprir tornam a experiência diferente", mas mostrou-se confiante de que a adaptação ao facto de os jogadores estarem em momentos de forma diferentes devido à longa paragem "vai correr bem" e, apesar do cansaço e da longa viagem de regresso do Chipre, onde Portugal venceu na sexta-feira por 4-0, acredita que os jogadores "vão estar em condições ótimas de disputar o jogo".

Em que sistema tático o irá fazer, Rui Jorge não levantou a ponta do véu, mas admitiu que a utilização de um sistema de três centrais é uma possibilidade em aberto para o futuro da equipa, em função do cariz vincadamente ofensivo dos laterais da atual geração.

"Há essa hipótese. Acho que a qualidade de um jogador de seleção deve obrigá-lo a saber jogar e a cumprir em todos os sistemas e obviamente que essa será uma possibilidade em aberto", admitiu o treinador.

Sobre o adversário de terça-feira, Rui Jorge lembrou que Portugal sentiu "alguma dificuldade para marcar lá", na partida da primeira volta, que a seleção venceu por 2-0, e disse esperar "um adversário difícil de ultrapassar" e "difícil de lidar com a profundidade deles", apesar das boas indicações deixadas pela equipa no último encontro, no Chipre.

"Vi a segurança com bola da nossa equipa, simplicidade no jogo e a boa relação que tiveram com a bola. Esses são princípios que uma seleção como a nossa deve ter. Não é fácil criar muitas oportunidades de golo quando a aglomeração próxima da baliza é grande, mas teremos de ter essa paciência para encontrar espaços onde eles escasseiam", apontou.

Já sobre as afirmações de Fernando Santos, que admitiu que a situação de pandemia o levou a fazer menos estreias na convocatória, Rui Jorge não confirmou que isso tenha sido positivo para os sub-21 e afirmou que "ele, como sempre, escolheu os que achava que tinham espaço na seleção principal", enquanto "nós [equipa técnica dos sub-21], como sempre, apoiámos".

"Gostamos de ver jogadores a atingir o patamar mais alto das nossas seleções e quando o mister entende chamar jogadores em idade sub-21, que, neste caso, foram João Félix e Trincão, nós cá estamos para dar a oportunidade a outros, como o Joelson, por exemplo", comentou o técnico.

Na classificação do Grupo 7 de apuramento para o Europeu2021 de sub-21, Portugal segue em segundo, com 12 pontos (cinco jogos), contra 15 dos Países Baixos (cinco), que lideram o grupo, 10 da Noruega (seis), oito da Bielorrússia (seis), quatro de Chipre (seis) e nenhum de Gibraltar (seis).

A qualificação para o Europeu2021, a decorrer até novembro, sofreu alterações devido à pandemia de covid-19, tendo sido anulado o 'play-off'. Apuram-se, para além dos anfitriões Eslovénia e Hungria, os primeiros classificados dos nove grupos e os cinco melhores segundos.

A primeira fase do Euro2021 terá quatro grupos com quatro equipas e vai realizar-se entre os dias 24 e 31 de março de 2021. Passam à fase a eliminar, a decorrer entre 31 de maio e 06 de junho de 2021, os dois primeiros de cada grupo.